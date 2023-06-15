Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 15 июня поздравил подразделения противовоздушной обороны с уничтожением 300-го российского вертолета. Им стал ударный многоцелевой "аналоговнетный" вертолет Ка-52 "Аллигатор", пишет 24 Канал.

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Что известно о потерях вражеских вертолетов

Таким образом количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов,

– отметил бригадный генерал.

Кстати, по состоянию на утро 15 июня в Генштабе ВСУ рассказали, что Россия потеряла на войне в Украине уже 301 вертолет и 314 самолетов.



Потери врага на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о потерях россиян

Позднее 15 июня спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что наши военные на Таврическом направлении уничтожили вертолет и много вражеской техники. Это произошло 14 июня.

Всего за сутки наши военные уничтожили 59 единиц вражеской техники. Также удалось "минуснуть" 34 российских военных и 85 ранить. В плен попали пятеро врагов, из них один – из подразделения "Z", он уже предоставил ценную информацию.

Кроме того, ВСУ уничтожили два места хранения боеприпасов врага. Подробнее о потерях врага на Таврическом направлении – читайте по ссылке.