Потери России / Фото Getty Images (иллюстративное)
Потери России в живой силе и военной технике в войне против Украины продолжают расти. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 2 262 российских военнослужащих.
В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже около 1 648 161 военнослужащего. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Каковы потери России
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 ноября 2026 года составляют:
- личного состава – около 1 648 161 (+2 262) человек;
- танков – 12 514 (+2);
- боевых бронированных машин – 26 003 (+11);
- артиллерийских систем – 52 858 (+33);
- РСЗО – 2 306 (+2);
- средств ПВО – 1 772 (+1);
- самолетов – 456;
- вертолетов – 356;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 317 (+1 315);
- наземных робототехнических комплексов – 3 243 (+14);
- кораблей / катеров – 36;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 180 752 (+658);
- специальной техники – 4 951 (+8);
- крылатых ракет – 5 278.
Потери России в войне / Фото Генштаба ВСУ
Напомним, что с начала 2026 года армия России потеряла более 400 тысяч военнослужащих. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны и больше, чем потери противника за весь 2024 год.Какие потери понесла российская армия по состоянию на 26 ноября – в сводке Генштаба ВСУ.
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