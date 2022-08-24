Такую цифру обнародовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что 80 тысяч – это общее количество оккупантов, погибших или получивших ранения за 6 месяцев войны в Украине.

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К тому же Уоллес добавил, что продвижение россии можно измерить в метрах за неделю, а не в милях.

Потери россии – более 80 000 военных за 6 месяцев по сравнению с 15 000, которые они потеряли за 10 лет в Афганистане. Я считаю, что мы находимся в ситуации, когда россия находится в очень хрупком положении,

– констатировал британский министр обороны.

Сможет ли Украина вернуть свои территории

На этот вопрос Уоллес ответил одобрительно. Он обратил внимание на моральную составляющую украинцев, которая в разы выше морального духа россиян.

россия терпит колоссальные потери

За ровно 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 45 700 оккупантов.

Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа

личного состава – около 45700 (+150) человек;

танков – 1924 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 1036 (+3) единиц;

РСЗО – 266 единиц;

средства ПВО – 177 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 199 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;

крылатые ракеты – 196 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;

специальная техника – 99 единиц.

В то время как за время советской интервенции в Афганистане (1979 – 1989), по официальным данным, погибли 14 453 военнослужащих. Заметим, что Афганская война истощила СССР в экономическом плане и фактор больших потерь являлся одним из ключевых в принятии решения о выводе войск. А самая неудачная война в Афганистане ускорила распад СССР.