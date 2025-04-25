"Шикарный компромисс" от Путина

Что и кто помешает Владимиру Путину обстреливать украинские города после подписания? Собственно, на основе какой юридической базы он делает это сейчас? Есть какой-то договор, который позволяет ему бить из баллистики по многоквартирным домам? Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Так что и кто помешает Путину это сделать после подписания? Дональд Трамп? Он скажет, что верит "другу Владимиру", и не надо его провоцировать, потому что будет хуже. Еще что-то добавит о "картах". Все.

Так какой смысл этого цирка? И при чем здесь Крым? Почему именно Крым? Ведь Путин не собирается отдавать не только Крым, но всю Украину. Крым как раз ему отдал консенсус западных элит 2014 года в личную собственность, наложил за это смешные санкции. Пожалуйста – владей. Крымом он мог бы спокойно владеть до конца своей жизни. Но он хочет все, а Крым – это лишь инструмент.

Что очевидно сейчас? Путин смертельно ненавидит Владимира Зеленского. Сейчас он для него (да и для всей российской "элиты") – это лютый враг, которого надо уничтожить. Политически, физически. Любым способом.

С чего начались переговоры Трампа с Путиным? С требований отставки Зеленского, басен старого деда о "рейтинге в несколько процентов", требований выборов и тому подобное.

Но даже кремлевские политики быстро поняли, что такими прямыми требованиями они только усиливают поддержку Зеленского, который в сознании многих украинцев превращается в последний барьер перед капитуляцией. Поэтому они начали действовать хитрее.

Они предложили Трампу быстрый "мир", но одно условие – признать аннексию Крыма. Даже не всех оккупированных территорий, а только Крыма, который и так "отдал Обама". Этот аргумент, видимо, больше всего понравился Трампу, и сейчас он его повторяет.

То есть они предлагают Трампу "шикарный компромисс", который должен дать быстрый мир. А в обмен – признание Крыма, который и так был "потерян при Обаме".

Не мир, а новые средства ведения войны

Зачем это россиянам? Очень просто. Им надо заставить украинского президента расписаться под нарушением Конституции, чтобы потом использовать это для организации мятежей и развала государства в Украине. Именно этот развал и является их целью. А президент Украины – личный враг и самый ненавистный для них человек. Они стремятся его уничтожить. Физически, политически, морально. Используя любые средства. В том числе – и новую американскую администрацию.

Это не о мире, а о новых средствах ведения войны – политические. Неспособные уничтожить Украину военными методами, они стремятся сделать это политически в союзе с Трампом, которому в целом безразлично на все, а главное – быстрее задекларировать завершение войны и все.

Поэтому никаких признаний не будет. А угрозы выйти из переговорного процесса, который, кстати, сами США инициировали, это очередной пример шантажа. Завтра будет что-то другое, послезавтра – что-то еще.

Нам же главное запомнить: россияне ничего сами не могут, а потому полагаются сейчас исключительно на "пиндосов", которых еще вчера обещали превратить в "ядерный пепел". Трамп – это единственная надежда "великой России". Вот такое она величие.