Все это безоговорочно пренебрежение норм международного гуманитарного права. Как показывает история, такое поведение России – привычная практика.

Все об агрессии Кремля Россия напала на Украину: хронология основных событий

Россияне уничтожают инфраструктуру и бьют по гражданским

Как отметили в Генштабе, российские оккупационные войска пренебрегают нормами международного гуманитарного права.

В частности, они используют тактику:

уничтожение инфраструктуры,

нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам.

Последние преступления России в Украине

Обстрелы из "Градов" жилых кварталов в Харькове. В результате ранения получили по меньшей мере 15 военных и 16 гражданских, точное количество погибших – неизвестно.

Артиллерийские обстрелы по городам и селам на Черниговщине. В результате удара есть жертвы, также многие дома потерпели разрушения. Больше всего пострадали Киенка и Павловка.

Вблизи Волохового Яра в Харьковской области армия бешеного агрессора расстреляла рейсовый автобус. Там в момент преступления находились 7 жителей Донецкой области, среди них – 4 женщины и 3 мужчины. Пока всех их считают погибшими или пропавшими без вести. Связи с ними нет уже несколько дней – с 26 февраля.

На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые.

В Василькове и Белой Церкви ракеты попали в общежития. По данным СМИ, в Василькове во время атаки спали студенты. К счастью, все выжили. А в Белой Церкви люди оказались под завалами.

Захватчики целенаправленно обстреляли многоэтажки в одном из спальных районов Северодонецка в Луганской области. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Отметим, что Северодонецк – фактически столица Луганщины, ведь здесь находится Луганская военно-гражданская администрация.

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