Но сколько российских военных в Украине и насколько эффективны их действия? Об этом побеседовал с журналистами представитель минобороны США.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

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За 4 суток своего наступления на Украину Россия привлекла в боевых действиях, по оценкам Пентагона, две трети своего контингента.

Это примерно 100 тысяч военных.

В резерве же остаются около 50 тысяч человек.

Однако россиянам не удалось захватить ни одного большого города. Хотя они хаотично атакуют не только военные объекты, но гражданские.

Помешало ожесточенное сопротивление Украины, которого в Москве явно не ожидали.

Армия Путина также столкнулась с логистическими проблемами, особенно по доставке топлива.

Об использовании оружия: Россия выпустила по целям в Украине примерно 320 ракет, в основном – малой дальности.

Но получить полное преимущество в воздухе не смогла.

Украинские воздушные силы действуют, а системы противовоздушной обороны остаются рабочими.

Украинцы оказывают настойчивое, храброе и героическое сопротивление. Но… Это только четвертый день,

– сказал представитель Пентагона.

Он, однако, видит, что "планы россиян нарушили, их замедлили, загнали в угол".

Да, так и есть. Это и мы видим все. И из этого угла они уже не выйдут.