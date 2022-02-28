Но сколько российских военных в Украине и насколько эффективны их действия? Об этом побеседовал с журналистами представитель минобороны США.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

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За 4 суток своего наступления на Украину Россия привлекла в боевых действиях, по оценкам Пентагона, две трети своего контингента.

  • Это примерно 100 тысяч военных.
  • В резерве же остаются около 50 тысяч человек.

Однако россиянам не удалось захватить ни одного большого города. Хотя они хаотично атакуют не только военные объекты, но гражданские.

  • Помешало ожесточенное сопротивление Украины, которого в Москве явно не ожидали.
  • Армия Путина также столкнулась с логистическими проблемами, особенно по доставке топлива.

Об использовании оружия: Россия выпустила по целям в Украине примерно 320 ракет, в основном – малой дальности.

  • Но получить полное преимущество в воздухе не смогла.
  • Украинские воздушные силы действуют, а системы противовоздушной обороны остаются рабочими.

Украинцы оказывают настойчивое, храброе и героическое сопротивление. Но… Это только четвертый день,
– сказал представитель Пентагона.

Он, однако, видит, что "планы россиян нарушили, их замедлили, загнали в угол".

Да, так и есть. Это и мы видим все. И из этого угла они уже не выйдут.

Война

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