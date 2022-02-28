Но сколько российских военных в Украине и насколько эффективны их действия? Об этом побеседовал с журналистами представитель минобороны США.
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За 4 суток своего наступления на Украину Россия привлекла в боевых действиях, по оценкам Пентагона, две трети своего контингента.
- Это примерно 100 тысяч военных.
- В резерве же остаются около 50 тысяч человек.
Однако россиянам не удалось захватить ни одного большого города. Хотя они хаотично атакуют не только военные объекты, но гражданские.
- Помешало ожесточенное сопротивление Украины, которого в Москве явно не ожидали.
- Армия Путина также столкнулась с логистическими проблемами, особенно по доставке топлива.
Об использовании оружия: Россия выпустила по целям в Украине примерно 320 ракет, в основном – малой дальности.
- Но получить полное преимущество в воздухе не смогла.
- Украинские воздушные силы действуют, а системы противовоздушной обороны остаются рабочими.
Украинцы оказывают настойчивое, храброе и героическое сопротивление. Но… Это только четвертый день,
– сказал представитель Пентагона.
Он, однако, видит, что "планы россиян нарушили, их замедлили, загнали в угол".
Да, так и есть. Это и мы видим все. И из этого угла они уже не выйдут.
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