Более того, оккупанты держат в Черном море только 1 надводный ракетоноситель. Об этом 24 Каналу рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Важно Достигает расстояния, на котором враги держат корабли в Черном море: что изменит дальнобойное оружие

Россия прячет свои корабли

В то же время, все подводные ракетоносители заведены в пункты базирования. Что важно, сейчас оккупанты держат свою корабельную группировку еще глубже к востоку – ближе к Новороссийску.

Это они уже прячутся от того, что вскоре Украина будет иметь дальнобойное оружие и пытаются выдержать дистанцию,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, Россия удерживает примерно одинаковые части Черноморского флота как в бухтах Севастополя, так и Новороссийска. Однако вражеские корабли постоянно маневрируют между пунктами базирования.

"Кроме того, враг осуществляет тактику вывода кораблей и катеров в открытое море, то есть рассредоточение. Россияне уже поняли, что в пунктах базирования им не может быть слишком спокойно", – сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".

Гуменюк о кораблях россиян в Черном море: смотрите видео

Погода играет на руку россиянам, нужно быть осторожным

Важную роль в боеспособности и мореходности кораблей играют погодные условия. Сейчас штормовая погода в море достаточно умеренная и типичная для этого времени года. На прошлой неделе штормы, вероятнее всего, были спровоцированы тектоническими процессами и были критическими.

Тогда россияне действительно прятались в пунктах базирования, потому что это было крайне опасно. Сейчас погода не мешает им абсолютно и совершение обстрелов возможно,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она подчеркнула, что 1 ракетоноситель имеет до 8 ракет типа "Калибр", которые могут быть готовы к применению. К тому же захватчики могут использовать их не только как часть массированной ракетной атаки, а вполне возможны остаются точечные удары.

Обратите внимание Враг не отказался от массированных атак, – в ОК "Юг" допустили дату следующих обстрелов

"Нужно быть особенно бдительными и осторожными, а также держаться как можно дальше от объектов критической инфраструктуры. Враг бодрствует, тоже бдит и однозначно готовит что-то к годовщине вторжения", – подчеркнула Гуменюк.