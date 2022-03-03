Оккупанты били по авиации и артиллерии тяжелыми огнеметными системами. Наши защитники показывают хороший пример мужества.

Важно Над Харьковом слышны самолеты и взрывы – людей призывали находиться в укрытиях

Что означает сравнение с Грозным

Грозный – это столица Чечни. Город был полностью разрушен после второй русско-чеченской войны. Оккупанты разбомбили его.