Переброска техники

На одном из видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, видно эшелон с танками, который, согласно базе данных, следует из Приморского края. Еще на одном видео, снятом к северу от города 18 марта, едет эшелон грузовиков и бронетранспортеров – судя по направлению, вероятно, он направляется с Кавказа или из Краснодарского края.

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Кроме боевой техники, аналитики сообщают и о переброске инженерных машин. Так, в Иркутской области видели много военных эвакуаторов РЭС-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для заброшенной или сломанной техники. В пригороде Санкт-Петербурга 18 марта был замечен эшелон с понтонным парком, предназначенным для наведения временных мостов.

В CИT отметили, что интенсивность переброски сейчас ниже, чем в месяце перед началом войны. По оценке аналитиков, Россия может иметь еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых превышает 20 тысяч человек.

Разумеется, к подготовке и боевым качествам этих подразделений есть закономерные вопросы,

– отмечают в CИT.