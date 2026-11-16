Россия продолжает террор: с самого утра в Днепре гремят взрывы

Взрывы в Днепре / ОВА
Утром 16 ноября Россия нанесла удар беспилотниками по украинским городам. В Днепре прогремели взрывы.
Известно о погибших и раненых. Об этом написал начальник местной ОВА Александр Ганжа.
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Какие последствия атаки?
В понедельник, 16 ноября, страна-агрессорка обстреливала Днепр. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного БПЛА в направлении города.
Около 8:17 в Днепре прогремели взрывы.
Ганжа сообщил, что это уже второй удар по городу с начала утра. В результате обстрела один человек погиб, трое получили ранения. Также загорелись автомобили на дороге. На месте работают все службы.
Российская атака на Днепр / Фото ОВА
Где сейчас тревога: смотрите карту
Также в ночь на 16 ноября российские войска выпустили по Украине 158 ударных дронов. Противовоздушная оборона сумела обезвредить 131 беспилотник
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