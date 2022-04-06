Об этом 6 апреля сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности. В частности, на сайте ресурса The Moscow Times была опубликована статья об увеличении поддержки Африкой России.

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Этому якобы способствует российская пропаганда в соцсетях и СМИ. Автор апеллирует к "авторитетным" деятелям, любящим Владимира Путина. Речь идет об африканском политике-панафриканисте Кэми Себу и генерал-лейтенанте из Уганды Мухози Кайнеругабе.

Россияне врут

Несмотря на такие заявления, 2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России срочно прекратить боевые действия в Украине. Из всех 54 африканских государств-членов только Эритрея проголосовала против и поддержала агрессоров.

По данным Международного союза электросвязи, в 2021 году только 33% людей из Африки пользовались Интернетом. Это ставит под вопрос эффективность кремлевской пропаганды.

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