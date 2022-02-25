Когда российские войска продвигаются в Киев, они сталкиваются с большим сопротивлением со стороны украинских войск, чем, вероятно, ожидал Кремль. Об этом заявил высокопоставленный представитель обороны США.

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При этом в Пентагоне заявили, что Россия использовала лишь треть тех сил, которые собрала для своего вторжения в Украину.

"Вообще, россияне слегка потеряли свой импульс. Они продвигаются не так далеко и не так быстро, как мы считаем, что они ожидали этого сделать", – заявил чиновник.

Кроме того, в Пентагоне отметили, что российским войскам так и не удалось захватить ни один украинский город. А противовоздушная оборона Украины справляется с нападениями противника.