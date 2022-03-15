В частности, Россия просит у Китая как военную, так и финансовую помощь. Кроме того, два источника сообщили, что государство-агрессор также стремится получить от азиатской страны полевой паек, то есть готовую для потребления еду.

Стоит внимания Неплохо, но посмотрим, – Зеленский о переговорах с Россией

Россия обратилась к Китаю за помощью

В запросе подчеркиваются основные проблемы материально-технического обеспечения, которые, по мнению военных аналитиков и чиновников, тормозят продвижение России на территории Украины. Кроме того, это ставит под сомнение принципиальную готовность российских военных.

Отчеты из открытых источников информируют, что российские военные врываются в продуктовые магазины в поисках еді во время вторжения на территорию Украины. В одном из источников заявили о вероятности того, что Китай может предоставить России еду, поскольку страна не предоставляет "смертельную помощь", которую страны Запада расценят как провокацию.

В то же время в США сообщили об информации, которая свидетельствует о том, что в Поднебесной выразили определенную открытость по запросу России о военной и финансовой помощи в рамках войны в Украине. Об этом сообщил чиновник и американский дипломат.

Пока не ясно, действительно ли официальный Пекин планирует выполнить "просьбу" России, согласно данным американских чиновников, которые знакомы с разведкой. Однако советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан предупредил своего китайского коллегу о "потенциальных последствиях" для Поднебесной в случае оказания поддержки России.