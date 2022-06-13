Белорусская "нападалка" закончилась

Военно-транспортными самолетами Ил-76МД и Ан-124 совершили не менее семи перелетов с аэродрома Сеща (Брянская область) на аэродром Гомель (Беларусь) и обратно на аэродромы Джанкой и Бельбек в Крыму.

Стоит внимания Сколько лет Путин с засс*ной питерской подворотни собрался воевать с Украиной

Эта переброска средств ПВО говорит о продолжении ослабления российской группировки в Беларуси и уменьшении ее приоритета и как следствие еще большего уменьшения вероятности повторного вторжения со стороны Республики Беларусь.



Переброской С-400 в Крым Россия подтвердила, что простилась с намерениями наступать на Украину из Беларуси / Фото из Википедии

Также этот факт говорит о неспособности российских войск наращивать потенциал своей группировки во временно оккупированном Крыму без уменьшения потенциала на других плацдармах, что свидетельствует о предельно ограниченных ресурсах России.

Актуальное – оккупанты в отчаянии из-за контратаки ВСУ на Херсонском направлении: смотрите видео

.