Соответствующую информацию рассказал Сергей Лещенко 5 апреля. В частности, он вспомнил выступление россиян в ООН 5 апреля, во время которого постпред России Сергей Небензя постоянно врал.

Заметьте Россия – нацистское государство, угрожающее мировой безопасности, – заявление Украины в ОБСЕ

Лещенко рассказал о циничных фейках россиян касательно Бучи

Они (говорится о россиянах – 24 канал) уже даже пытаются не доказывать, что они непричастны, а просто разные фейки набрасывают, чтобы посеять сомнение среди аудитории и сказать, ну, наверное, правда никогда не будет известна,

– объяснил Лещенко.

Политик отметил, что россияне пытаются ссылаться на записи 12-летней давности, когда Джулиан Ассанж опубликовал видео – якобы американские солдаты с вертолета расстреливали мирных жителей в иракском Багдаде.

Также Россия вбрасывает фейки через официальных лиц, посла Небензи, а также спикера госдумы Володина.