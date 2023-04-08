Журналист 24 Канала Алексей Печий в контексте слива документов проанализировал ситуацию на фронте, а также взрывы в Феодосии. Подробнее читайте дальше в материале.

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"Хлопок" в Крыму и массовая эвакуация: что происходит на Юге

По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Впрочем, следует обратить внимание на ситуацию на Юге Украины.

В Генштабе отметили, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные рубежи и позиции и производить хаотические обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта.

Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что на Юге страны ситуация остается стабильно сложной, враг продолжает наносить авиаудары по гражданским. Пока враг сосредоточился именно на авиаударах.

Вместе с тем в Генштабе указали на другой важный момент, который может свидетельствовать о том, что россияне сильно боятся контрнаступления ВСУ и не слишком верят в свои силы.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне активизировали подготовку эвакуации местного населения на временно оккупированные территории в Крыму.

Впрочем, защитит ли окупантов бегство в Крым – вопрос открытый. Дело в том, что в Крыму 8 апреля сообщили о мощных взрывах.

Около 11:00 в Феодосии прогремели два взрыва. Оккупационные власти полуострова сначала заявили о работе ПВО, а позже уже гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что над Феодосией была якобы сбита ракета. Также сегодня громкий взрыв раздался еще и в Севастополе.

Чем ближе контрнаступление ВСУ, тем больше россияне паникуют и пытаются, иногда прямо, иногда используя даже западных политиков и медийщиков, сорвать наступление. Все их предварительные планы проваливаются.

Например, британская разведка уже сообщала, что в целом зимнее наступление россиян не достигло своих целей и провалилось, хотя тактические атаки все еще продолжаются.

И все надежды на то, что глава российского генштаба что-то изменит в пользу России на поле боя – тоже провалились. Британская разведка уверенно заявила, что уже можно утверждать о полном провале российской кампании по серьезному разрушению объединенной энергетической системы Украины этой зимой.

Российские вбросы о химическом оружии и "штурме" ЗАЭС: какие вбросы сделала Россия

На фоне таких провалов и подготовки ВСУ к контрнаступлению, на фоне ослабления российских войск Россия всячески пытается сорвать наступление Украины, вбрасывая все больше информационных фейков с целью дискредитации Украины и партнеров, а также запугивания.

К примеру, накануне в российском Минобороны заявили о якобы подготовке химической атаки по Сумской области. В провокациях враг традиционно обвиняет ВСУ. Но в Кремле все извратили и говорят, что якобы Офис Президента Украины готовит такую атаку с целью дискредитации России на международной арене.

Минобороны России придумало, что украинская армия якобы планирует инсценировать "провокацию-обстрел с применением ядовитых веществ", чтобы затем обвинить в преступлении Россию на трибуне Совбеза ООН и "задокументировать" применение российскими вооруженными силами "химического оружия".

Также в Москве уже даже назвали локацию, где это произойдет – Ахтырка Сумской области. Здесь следует напомнить, что осенью прошлого года Кремль разгонял фейки об украинской "грязной" бомбе как раз на фоне успешных наступлений Сил обороны Украины. То есть сейчас история повторяется.

Кроме того, оккупанты пытаются устанавливать дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Они пытаются оградить подъезды к станции.

В Энергоатоме заявили, что таким образом россияне фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, словно готовя ее к обороне. А проще говоря: они опасаются так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта.

Россия хочет посеять сомнения среди украинцев

И сейчас оккупанты пытаются посеять сомнения среди украинцев в способности Сил обороны Украины деоккупировать территории Запорожской области. В частности, именно сегодня авторитетное издание The Times вдруг публикует информацию о том, что Силы украинского спецназа в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку освободить захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС.

По данным британского издания, в ночь на 19 октября около 600 человек из элитных войск сели на 30 катеров с оружием на правом берегу Днепра. Им было приказано начать штурм, чтобы освободить Запорожскую АЭС на противоположном берегу.

Издание пишет, что Киев никогда не признавал реалистичность этой операции. Как источник информации издание приводит слова одного из военных, который на условиях анонимности рассказал, что операция провалилась.

В статье прямо говорится о некой сверхмощной обороне россиян вокруг ЗАЭС. Также стоит обратить внимание на карту, которую приводит The Times. Если внимательно присмотреться, то можно заключить, откуда именно могла поступить эта информация, ведь Крым на карте почему-то обозначен российским!

Слив документов: кто кого пытается перехитрить

Вместе с тем, СМИ сообщили о так называемой утечке секретной информации из Пентагона о планах Украины провести контрнаступление. В частности, в слитых документах говорилось об объемах поставок оружия Украине, о подготовке украинских бойцов на Западе, и еще много важной информации.

Однако никакой информации о самом контрнаступлении в документах нет. В ГУР МО уже заверили, что информация сильно искажена, а большая ее часть взята из открытых источников, следовательно, не представляет никакой секретности. Впрочем, ГУР все же будет ждать заявление Пентагона о расследовании утечки информации.

Издание Reuters отмечает, что к утечке нескольких секретных военных документов США может быть причастна Россия или пророссийские элементы.

Американские чиновники считают, что опубликованные документы могли быть изменены для того, чтобы уменьшить количество российских потерь. Однако должностные лица заявляют, что такое мнение неофициально.

При этом в Пентагоне отказались комментировать ситуацию и подлинность документов, распространяемых в соцсетях. Однако подобная утечка документов автоматически инициирует расследование. Кроме того, Кремль и посольство России в Вашингтоне не прокомментировали эту ситуацию.

Россия выстрелила себе в ногу

И вот эта история добавляет еще больше вопросов – можно предположить, что это такая себе многослойная ИПСО. Это может быть сознательный слив Пентагоном отдельной информации, на которую клюнули россияне, переделали отчеты и слили в сеть, считая, что они всех переиграли. Ведь ни в Киеве, ни в Вашингтоне не заявляли о какой-то отсрочке контрнаступления из-за этой якобы утечки.

Впрочем, если допустить, что за этой "утечкой" стоит Россия, то, похоже, они выстрелили себе в ногу. Ведь российские лидеры мнений с тревогой отреагировали на утечку секретных военных документов в США о наступлении ВСУ.

А это уже свидетельствует о страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается непонятным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем через месяц.

И независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блогеров на статью в New York Times подчеркивает страх перед украинским контрнаступлением, проникшим в российское информационное пространство.

Российские пропагандисты уже заявляют, что документы не действительны и предназначены для того, чтобы запутать и обмануть российское военное командование.

И, похоже, в Кремле паника разыгралась не на шутку, и там реально боятся, что в руководстве страной может оказаться шпион или крот. Ведь, как оказалось, сегодня премьер России Михаил Мишустин запретил российским депутатам уезжать из страны без его разрешения.

Также он закрыл свободный выезд из страны высокопоставленным чиновникам правительства. С сегодняшнего дня российские чиновники могут выезжать за границу только по официальным делам. Кроме того, депутатам для выезда нужно будет получить официальное письменное разрешение премьера. Единственные кому еще разрешено уезжать – это работники администрации Кремля.

В Кремле тревожно: в России готовится вооруженный протест

ГУР МО добавляет еще более тревожную для Кремля информацию. По данным нашей разведки, в России возможен вооруженный протест. И первые ласточки уже полетели.

В частности, еще 6 апреля в Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии.

Также отмечается значительное количество раненых. Кроме того, выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество окупантов.

Итак, как отметили в ГУР, последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.

То есть для Кремля ситуация действительно опасная, так что Россия может активно пытаться дискредитировать Украину и наших партнеров с целью срыва контрнаступления и попыток все-таки усадить Украину за стол переговоров.

В частности, сегодня издание NYT сообщило, что в сети обнаружена новая партия секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китае и на Ближнем Востоке.

По данным издания, один из чиновников заявил, что документы поступили не от украинской стороны, поскольку у нее не было доступа к конкретным планам, имеющим маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.

Впрочем, аналитики ломают голову – что на самом деле происходит? Кто именно и кого пытается запутать? Однако, точно можно сказать – если за этим действительно стоит Россия и таким образом пытается сорвать контрнаступление и усадить Украину за стол переговоров, то это не приносит результата.

После волны заявлений о якобы готовности Украины вести переговоры с оккупантами относительно Крыма Владимир Зеленский четко заявил – деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира.

Вместе с тем и госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для кого-то прекращение огня в Украине выглядит как решение проблемы. Но на самом деле Украина должна деоккупировать свои территории. Поэтому сейчас переговоры просто невозможны.