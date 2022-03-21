Журналист Сергей Лещенко прокомментировал очередную попытку России обмануть мир, сообщает 24 канал. После того как все уже поняли, кто обстреливает мирные украинские города и села, убивая невинных людей, Россия решила откреститься от своей агрессии.

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Россия хочет быть "жертвой", а не агрессором

В последнее время Россия начала применять тактику для перехода от роли агрессора к роли "жертвы",

– отметил он.

Однако, понимая, что в Украине это сделать невозможно, государство-агрессор пытается захватить общественное мнение на Западе. Россия использует фейки и пропаганду, типичные для своего внутреннего рынка.

Фейк о якобы убитом несовершеннолетнем россиянине

На днях в немецком инфопространстве россияне распространили ложь о том, что на территории Германии якобы убили русскоговорящего мальчика. И сделали это якобы украинцы.

Сам фейк начинается с цепи на одном из эмигрантских телеграм-каналов. В нем женщина написала следующее: "Хочу вам рассказать об одном мальчике. В городе Кирхен под Кельном на вокзале толпа украинцев избила парня до полусмерти. Он попал реанимацию, был в коме. А украинцев просто отвезли домой... А сегодня сообщила моя подруга, что парень умер. Ему было 16 лет".

Лещенко подчеркнул, что фейк распространяют от неизвестного и непроверенного источника, якобы очевидцы: "Она рассказывает легенду о распятом мальчике, только в новой реинкарнации". После этого фальшивку подхватили официальные ресурсы. Фейк начал циркулировать в информационном пространстве как русскоязычном, так и немецкоязычном.

В то же время в немецкой полиции, комментируя эти сообщения, отметили, что не владеют никакой информацией о якобы нападении на парня, более того – его смерти. В то же время правоохранители начали расследование. Предварительно, они говорят о преднамеренном фейковом видео, которое имеет целью разжечь ненависть. Полиция просит не распространять подобную информацию.

Лещенко о новом фейке россиян: смотрите видео