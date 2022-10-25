В то же время, как Кадыров, так и Пригожин, активно готовятся к тому, что будет в России после Путина и критикуют минобороны России. Так они все ближе подбираются "к мозгам кремлевского главы", чтобы его контролировать. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный и предположил, как это отразится на Украине в долгосрочной перспективе.

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В истории что-то подобное уже было

По его словам, текущий конфликт чем-то напоминает кубинский. Это было чрезвычайно напряженное противостояние между СССР и США в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года.

После этого Хрущев отступил. И уже в 1964 году, благодаря дворцовому перевороту, его "сняли". То есть Хрущев продержался всего два года после кубинского кризиса,

– объяснил военный эксперт.

Он считает, что как Кадыров, так и Пригожин и другие кремлевские элиты уже сейчас "делят портфели и решают, кто в каком кресле будет сидеть".

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Что будет с Россией после конца режима Путина

Эксперт убежден, что страна-агрессор не сможет удержаться целостно, а раздробится как феодальная страна на небольшие обломки.

"Поэтому я думаю, что Россия после распада не удержится одной большой страной. Считаю, что при падении Путина она будет измельчена на страны Кавказа и другие", – предположил Нарожный.

Может ли Кадыров занять место диктатора и как это повлияет на Украину.

Вместе с тем маловероятно, что на месте Путина появится очень сильный лидер, который сможет "все держать в кулаке".

На эту роль точно не подходит Кадыров, потому что его не воспримут все "славянские" лидеры типа Пригожина или Патрушева,

– добавил Нарожный.

Возможно, пост президента снова займет силовик. Однако неизвестно, чем это закончится, но кто бы это ни был – ничего хорошего для Украины здесь не будет.

"Каждая из этих личностей поддерживает войну и оккупацию Украины. Нам придется продолжать войну и выбрасывать Россию за границу с любым из преемников Путина", – подытожил эксперт.

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