Российская пропаганда не останавливается в попытках дискредитировать деятельность международных военно-политических союзов. И делает это для того, чтобы взорвать поддержку нашего государства.

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Какие нарративы разгоняет Кремль

В вопросе, связанном с дискредитацией НАТО, враг работает над цельной картинкой. Для ее создания используют заявления Владимира Путина, пророссийских так называемых "экспертов", а также манипуляций с речами европейских парламентариев или самих представителей НАТО. Не стоит забывать также и об англоязычных версиях пропагандистских медиа. Их используют, чтобы влиять на зарубежную аудиторию.

Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационно безопасности Ирина Суббота провела анализ англоязычных версий российских медиа. Ее интересовала тема НАТО и ее освещение в ноябре и декабре 2022 года. Для этого использовались публикации, которые удалось собрать с помощью мониторинговой системы Attack Index.

"Через Украину НАТО сталкивается с нехваткой оружия"

Аналитики отметили, что этот месседж стал одним из самых популярных за ноябрь – декабрь 2022 года. Вот, к примеру, цитирование российскими медиа Путина. Он заявил, что "почти весь военный потенциал НАТО активно используется против России". В то же время, другие публикации демонстрируют, что война в Украине стала причиной острого дефицита оружия в Альянсе.



Разгоняют дезинформацию о дефиците оружия / Скриншот

Но это еще не все. Пропагандистские издания также рассказывали о том, что якобы жители стран-членов НАТО "требуют прекращения поставок оружия Украине".

Зачем это России? Чтобы в странах-членах НАТО действительно задумались над "дефицитом оружия". В Кремле наивно верят в то, что такие разгоны окажут влияние на решение передавать нашей стране военную помощь в дальнейшем.

"НАТО нужны враги, чтобы оправдывать свое существование и держать союзников под контролем"



В России убеждают, что НАТО придумывают "угрозы" / Скриншот

Это еще один популярный среди пропагандистов месседж. Российские медиа разгоняют тезисы о том, что НАТО "всегда действует, пользуясь "образом врага" как оправданием".

Такие сообщения нужны, чтобы возразить преступления, которые совершают сами россияне в Украине. Враги же неустанно обвиняют в вымышленных "угрозах" НАТО. Аналитики отметили, что одна из публикаций упоминает об угрозе российских беспилотников. Причем слово угроза взята в кавычки, чтобы продемонстрировать, что этот факт придумали или просто преувеличивают.



Россия хочет обвинить НАТО в своих же преступлениях / Скриншот

Зачем это России? Для того чтобы продолжать мотивировать собственное население. Враг постоянно травит басни об опасности со стороны НАТО. Это позволяет мобилизовать россиян и гнать их на верную смерть на фронте.

"Ситуация в Европе остается напряженной на фоне усиления активности НАТО"

Не стоит забывать тот факт, что россияне разгоняют нарративы об "угрозе расширения НАТО на Восток". Также они продолжают упрекать ужастики об "усилении активности Альянса". Вот в ноябре – декабре активно распространяли месседжи о якобы "усилении присутствия в странах Балтии и Черноморском регионе".



Враг разгоняет дезинформацию о напряжении в Европе / Скриншот

Зачем это России? Эти заявления нужны Кремлю, чтобы оправдывать свою военную активность. К примеру, таким образом Россия может продолжать удерживать на территории Беларуси тысячи своих солдат под прикрытием якобы предотвращения угрозы со стороны стран Балтии или, например, Польши.

"Необъявленная война Украины против НАТО"

Это еще одно любопытное наблюдение, которое удалось обнаружить во время мониторинга. Речь идет о достаточно противоречивом заявлении о "необъявленной войне Украины против НАТО".

Активно этот месседж был разогнан после падения ракеты в Польше. И делали это пропагандисты не просто так. Таким образом, враг стремился рассорить Украину и НАТО, а также лишить наше государство необходимой поддержки.



Россияне пытались поссорить Украину и НАТО / Скриншот

Более того, россияне планировали усилить одну из "версий" своей пропаганды. Речь идет о "провокации киевского режима с целью эскалации войны к тотальному конфликту между НАТО и Россией".

Меседж о "необъявленной войне" аналитики обнаружили 17 ноября, а ракета упала – 15. Это демонстрация того, как в Кремле жуткий инцидент планировали использовать в свою пользу.

Ширились также материалы, в которых активно обсуждали "версии" падения ракет. Мол, Украина сделала это специально, чтобы спровоцировать НАТО и буквально втянуть Альянс в войну против России.



Падение ракеты в Польше хотели использовать против Украины / Скриншот

Одна из публикаций четко говорит: "атака была умышленной провокацией киевского режима с целью эскалации войны к тотальному конфликту между НАТО и Россией, даже если это означало Третью мировую войну".

Зачем это России? Прежде всего эти месседжи должны посеять сомнение у тех жителей Запада, которые не могли определиться, кто виноват в падении ракеты. Мы же напоминаем, что произошло это из-за массированной ракетной атаки России. Иных пояснений и причин просто не существует.

"НАТО готовится к Третьей мировой войне"

Не менее активно разгоняли нарратив о "войне НАТО против России", а также "нагнетание ситуации по поводу войны в Украине из-за действий НАТО". Сообщения, распространяемые медиа, четко отмечали якобы "подготовку НАТО к Третьей мировой войне".

В то же время активно распространялись и другие месседжи. В них говорилось, что "Польша и страны Балтии планируют втянуть НАТО в войну России против Украины".



Россияне придумывают басни о Третьей мировой войне / Скриншот

Зачем это России? В Кремле продолжают наращивать градус напряжения. Враг планирует убедить мир в возможности начала Третьей мировой войны. И чтобы этого не произошло, нужно просто согласиться с условиями россиян.

Аналитики подчеркивают, что все эти нарративы Кремля не имеют ничего общего с реальностью. В НАТО осуждают захватническую войну России против Украины. И продолжает оно предоставлять нам оружие для того, чтобы наше государство имело возможность обороняться.

Пропаганда Кремля направлена не только против Украины, но и демократического мира. И воюет Россия против всего цивилизованного мира не только на поле боя, но и на информационном фронте.