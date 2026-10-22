Спутниковые снимки от 21 октября свидетельствуют о появлении бетонных башен и специальных подиумов для комплексов "Панцирь" и "Тор", пишет "Радио Свобода". Кроме того, на территории предприятия имеются вышки для крупнокалиберных пулеметов, а также установлены конструкции для натяжения антидроновых сеток над цехами.

Как укрепляют и расширяют "Алабугу"

По данным расследователей, завод стал одним из наиболее защищенных от ударов беспилотников объектов во всей России. Больше позиций противовоздушной обороны обустроили разве что в Москве и Московской области, где с начала полномасштабной войны построили более 100 точек для систем ПВО.

Параллельно с усилением обороны в "Алабуге" активно расширяют производственные мощности для выпуска дронов типа "Герань". В конце августа спутники зафиксировали строительство как минимум 10 новых наземных цехов, десятков складов, а также подземных помещений общей площадью 42 тысячи квадратных метров.

"Алабуга" / "Радио Свобода"

Напомним, что возле резиденции российского диктатора на Валдае построили новые башни для систем противовоздушной обороны. Всего в районе резиденции уже насчитывается около 30 таких башен. Ближайшее сооружение расположено всего в 400 метрах от дома диктатора.