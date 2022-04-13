Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что эти фейки Россия распространяет в иностранном и российском информационном поле.

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Создают ложное впечатление

По информации, Россия использует вырванные из контекста цитаты американского военного Андреаса Вебера и военного аналитика США Трента Теленка. Пропагандисты хотят создать ложное впечатление, что они якобы поддерживают действия России и анализируют какие-то ее "военные достижения".

Впрочем, как подчеркнули в Центре противодействия дезинформации, Вебер и Теленко поддерживают Вооруженные силы Украины. В то же время говорят о действиях российской армии в негативном контексте.

Вымышленные победы

"Враг использует мифологизации, чтобы заставить поверить население России в том, что их армия героически выполнила все поставленные задачи. Пропаганда фиксирует вымышленные победы на фронте", – говорится в заметке.

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