Враг обстрелял жилые дома и критическую инфраструктуру областного центра. Как отметила в эфире 24 Канала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, это не мог быть хаотичный обстрел.

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Что известно о последней атаке

Российские оккупанты осуществили массированный обстрел Херсонщины с помощью управляемых авиабомб, что повлекло мощные взрывы.

Я постоянно была на связи с местными, родными и друзьями. Даже в трубку было слышно взрывы, было очень громко вечером,

– отметила журналистка из Херсона.

По предварительным данным, россияне сбросили 3 бомбы на Токаревку, 2 – на Гавриловку, еще 2 – на Новоалександровку. Также 3 авиационными бомбами атаковали жилые кварталы Херсона.

Продолжаются поисково-спасательные работы, ведь люди могут находиться под завалами разрушенных зданий. В результате российского удара пострадали дети, их матерей до сих пор ищут под обломками.

В городе организовали временный штаб для оказания помощи пострадавшим и координации спасательных работ. Россияне обстреляли не только жилые дома, но и критическую инфраструктуру города. Однако в районах, которые не получили повреждений, сохраняется наличие воды, электричества и тепла.

"Прицельно били россияне. Нельзя сказать, что это какой-то хаотичный обстрел", – подчеркнула Евгения Вирлич.

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Насколько частая угроза сброса КАБов

За последние 2 месяца российские атаки на правый берег Херсонщины стали более интенсивными, и эти обстрелы часто осуществляются именно КАБами. Хотя количество атак с FPV-дронов снизилось, количество обстрелов бомбами продолжает расти.

Не могу сказать, что сбросы КАБов являются частым явлением, но систематическим. Пожалуй, 20 декабря была самая страшная по громкости ночь,

– отметила журналистка.

И добавила, если россияне обстреливают КАБами, то сбрасывают их один за другим. Это массированный обстрел, а не несколько отдельных ударов. Не бывает случаев, чтобы они запустили только одну или две авиабомбы.

Сейчас, по данным местных органов власти, более 1000 человек продолжает жить в пострадавших населенных пунктах, в частности в Антоновке, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны врага.