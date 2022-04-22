В этом уверен советник главы ОП Михаил Подоляк, передает 24 канал.

По его словам, Россия планировала блицкриг и не была готова к такому сопротивлению, ведь говорили даже о 72 часах для взятия Киева.

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Подоляк сказал, что в России думали, что всех поставят на колени. Но, безусловно, они не учли, что Украина – совсем другая страна, которая имеет очень мощную армию, устойчивый народ и Президента, который сумел быстро мобилизовать всю страну.

России выгодно перевести войну в затяжной конфликт

Но России не выгодно быстро доказать всему миру, что ее армия позиционно воевать не умеет. Им выгодно перевести все в действительно затяжной конфликт,

– сказал советник главы ОП.

Подоляк пояснил, что ресурсов в России много, и они умеют жить в лагерях, потому военные смогут в режиме даже с ограниченными сухпаями существовать десятилетиями.

Однако Украине это не выгодно с той точки зрения, что мы открытое государство, и мы хотим, чтобы люди жили в комфорте, а не постоянной войне. И, безусловно, хотелось бы уже расставить точки над "i". И думаю, что мы их расставим,

– сказал он.

Вторая фаза, по словам Подоляка, может развиваться по двум вариантам.

"Россия попытается зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей, и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат "по зубам", как это всегда бывает, или попытаются окопаться на Юге и Востоке страны", – рассказал он.

Тактика Украины в мощных контрнаступательных ударах

В то же время советник главы ОП объяснил, что тактика и стратегия Украины, что неоднократно отмечал и Президент Украины, состоит в том, чтобы получить еще больше тяжелого оружия, артиллерии, тяжелой бронетехники, и уже после этого нанести мощные контрнаступательные удары по группировкам России.

Я думаю, что так и будет. Украина, с точки зрения тактической подготовки на голову, лучше ориентируется в том, что и как надо делать. Надо верить, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне, Президент работает по 15 часов в день. У нас все нормально, только война, к сожалению,

– добавил Подоляк.

Он призвал верить в ВСУ, которые уже 58-й день достойно обороняют Украину.

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