В этом уверен советник главы ОП Михаил Подоляк, передает 24 канал.
По его словам, Россия планировала блицкриг и не была готова к такому сопротивлению, ведь говорили даже о 72 часах для взятия Киева.
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Подоляк сказал, что в России думали, что всех поставят на колени. Но, безусловно, они не учли, что Украина – совсем другая страна, которая имеет очень мощную армию, устойчивый народ и Президента, который сумел быстро мобилизовать всю страну.
России выгодно перевести войну в затяжной конфликт
Но России не выгодно быстро доказать всему миру, что ее армия позиционно воевать не умеет. Им выгодно перевести все в действительно затяжной конфликт,
– сказал советник главы ОП.
Подоляк пояснил, что ресурсов в России много, и они умеют жить в лагерях, потому военные смогут в режиме даже с ограниченными сухпаями существовать десятилетиями.
Однако Украине это не выгодно с той точки зрения, что мы открытое государство, и мы хотим, чтобы люди жили в комфорте, а не постоянной войне. И, безусловно, хотелось бы уже расставить точки над "i". И думаю, что мы их расставим,
– сказал он.
Вторая фаза, по словам Подоляка, может развиваться по двум вариантам.
"Россия попытается зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей, и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат "по зубам", как это всегда бывает, или попытаются окопаться на Юге и Востоке страны", – рассказал он.
Тактика Украины в мощных контрнаступательных ударах
В то же время советник главы ОП объяснил, что тактика и стратегия Украины, что неоднократно отмечал и Президент Украины, состоит в том, чтобы получить еще больше тяжелого оружия, артиллерии, тяжелой бронетехники, и уже после этого нанести мощные контрнаступательные удары по группировкам России.
Я думаю, что так и будет. Украина, с точки зрения тактической подготовки на голову, лучше ориентируется в том, что и как надо делать. Надо верить, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне, Президент работает по 15 часов в день. У нас все нормально, только война, к сожалению,
– добавил Подоляк.
Он призвал верить в ВСУ, которые уже 58-й день достойно обороняют Украину.
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