Владимир Зеленский предупреждал, что Россия, вероятно, планирует еще две наступательные кампании на территории Украины. Все предыдущие замыслы враг провалил, однако попытки идти вперед продолжаются.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отметив, что сейчас россияне пытаются двигаться на Востоке в Серебрянском лесничестве. Все для того, чтобы захватить железную дорогу.

Какое наступление планирует Россия?

Андрей Коваленко отметил, что на Востоке оккупанты пытаются продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации. Это их ключевая цель. Хотя там у них и есть существенные преграды, которые создают Силы обороны.

Покровск – это одна из крепостей, которая стоит на направлении продвижения к Славянско-Краматорской агломерации. Его они также рассматривают для того, чтобы поддерживать те российские силы, которые ведут бои на границе Донецкой и Днепропетровской областей,

– сказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил, что для врага Покровск – это большая застройка, где россияне смогут размещать войска, подтягивать резервы и идти дальше в наступление.

Какая ситуация возле Покровска: карта

Поэтому сейчас очень важно, что Покровск под контролем Сил обороны. За него оккупанты и наши защитники ведутся тяжелые бои.

Но если бы у россиян удалось его занять, как они планировали в конце 2024 года, к сожалению, они бы его уже использовали в военных целях, для продвижения,

– подчеркнул Коваленко.

Он подытожил, что Купянское направление, Лиман – Изюм и Славянск – Краматорск – это направления, куда россияне планируют наступать. Это их замысел. Однако Силы обороны уже несколько таких замыслов противника сорвали, поэтому и с этими надо действовать так же.

