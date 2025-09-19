Володимир Зеленський попереджав, що Росія, ймовірно, планує ще дві наступальні кампанії на території України. Всі попередні задуми ворог провалив, однак намагання йти вперед продовжуються.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що зараз росіяни намагаються рухатися на Сході в Серебрянському лісництві. Все задля того, щоб захопити залізницю.

Який наступ планує Росія?

Андрій Коваленко зауважив, що на Сході окупанти намагаються просуватися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це їхня ключова мета. Хоч там у них і є суттєві перепони, які створюють Сили оборони.

Покровськ – це одна з фортець, яка стоїть на напрямку просування до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Його вони також розглядають для того, щоб підтримувати ті російські сили, які ведуть бої на межі Донецької та Дніпропетровської областей,

– сказав він.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО пояснив, що для ворога Покровськ – це велика забудова, де росіяни зможуть розміщувати війська, підтягувати резерви та йти далі у наступ.

Яка ситуація біля Покровська: карта

Тому зараз дуже важливо, що Покровськ під контролем Сил оборони. За нього окупанти й наші захисники ведуться важкі бої.

Але якби у росіян вдалося його зайняти, як вони планували наприкінці 2024 року, на жаль, вони б його вже використовували у воєнних цілях, для просування,

– підкреслив Коваленко.

Він підсумував, що Куп'янський напрямок, Лиман – Ізюм і Слов'янськ – Краматорськ – це напрямки, куди росіяни планують наступати. Це їхній задум. Однак Сили оборони вже кілька таких задумів противника зірвали, тому і з цими треба діяти так само.

Як Україна захищає свої території від Росії?