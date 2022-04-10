В сети опубликовали спутниковые снимки за 9 апреля аэродрома в Воронеже. На фотографии попали по меньшей мере 32 истребителя Су-27 (по классификации НАТО – Flanker), а также два Су-24.

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На фото также десантный самолет Ил-76 и военно-транспортный Ан-26. Рядом вертолет Ми-26.

Вражеская техника на аэродроме в Воронеже / Фото twitter.com/Orion__int

Вражеская техника на аэродроме в Воронеже / Фото twitter.com/Orion__int

По данным исследователей, авиабаза недавно была отремонтирована. При этом ремонт начали еще в 2013 году.

Поэтому вполне вероятно, что именно она является основной для российских самолетов, бомбящих Украину. Это одна из самых больших авиабаз, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной, там дислоцируется 47-й отдельный смешанный авиаполк. Например, от нее до Харькова расстояние чуть больше 300 километров.

Роковая база

Именно на этой авиабазе 9 ноября 2020 года один из солдат-срочников Антон Макаров убил трех военных. Он убил топором офицера, отобрал у него табельное оружие, из которого застрелил еще двоих. Еще один получил ранение. После этого он угнал автомобиль и пытался скрыться, однако его задержали.