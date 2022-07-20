В то же время президент россии владимир путин предложил компенсировать это запуском газопровода "Северный поток-2", который был остановлен из-за вторжения россии.

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По словам путина, на следующей неделе российский газовый монополист "Газпром" отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат, после чего мощность "Северного потока" снизится до 30 миллионов кубометров в сутки – это 1/5 от его проектной мощности.

российский президент заявил, что поставки можно будет удерживать на большем уровне, если Германия передаст России турбину, которая задерживалась Канадой из-за санкций.

Важно! Украинская сторона отмечала, что россия использует фактор этой турбины для обоснования уменьшения мощностей "Северного потока-1", но это "абсолютный шантаж".

При этом в некоторые периоды трубопровод перекачивал больше газа, чем предполагала проектная мощность. После начала войны "Газпром" сократил объем прокачки по газопроводу сначала до 100 миллионов кубометров со 167, а затем – до 67 миллионов кубометров.

После этого его остановили на ремонт, прокачка газа должна возобновиться 21 июля.

Компенсировать поставки путин предложил с помощью газопровода "Северный поток-2". Этот газопровод не был сертифицирован германскими властями. Против возобновления проекта выступают правящие партии Германии и большинство оппозиции.

В ЕС считают, что "Северный поток-2" не может работать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Северный поток-2" не сертифицирован и не может работать, хотя уже фактически достроен. Она также добавила, что турбина "Северного потока-1" находится в пути и вернется в россию вовремя, 24 июля.

Страны ЕС ищут способы компенсировать поставку как путем покупки газа у других поставщиков, так и путем поиска альтернативных источников топлива.

россия не имеет повода не возобновлять поставки газа по этому трубопроводу,

– резюмировала глава ЕК.

Коротко о газовом шантаже россии