Об очередном акте террора со стороны россиян рассказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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Россия сорвала эвакуацию из Изюма

Сегодня (11 марта – 24 канал) Россия сорвала эвакуацию из Изюма. Мы подготовили 20 автобусов и все необходимое,

– отметил Синегубов.

Он добавил, что из-за обстрелов оккупантов "зеленый коридор" так и не удалось запустить.

Город Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи. Враг продолжает атаковать мирное население.

Вражеский снаряд попал в один из корпусов Оскольского психоневрологического интерната. К счастью, все 360 человек на момент обстрела находились в укрытии: 30 работников и 330 пациентов – пожилые люди и люди с инвалидностью. Здание полностью разрушено на 2 – 3 этажах.

Кроме этого, в Осколе захватчики 11 марта уничтожили еще 5 частных домов.

Синегубов подчеркнул, что это жестокий террор против мирного населения Изюмщины.

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