Заместитель министра иностранных дел государства-агрессора очень возмутился выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена. Вершинин заявил, что "инсинуации относительно нападению России на Украину – безосновательны и опасны".
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Россия уверяет, что некоторые подразделения уже отвели
На самом деле российские силы, как и были, так и остаются на российской территории. Позавчера началось возвращение некоторых частей после завершения учений на места их дислокации на российской территории,
– убеждал Вершинин.
Представитель России еще раз повторил, что Россия проводит военные учения на своей территории – в том режиме, который Москва считает нужным.
Вершинин обвинил Украину в эскалации
Вершинин обвинил Украину в нарушении Венского документа. Мол, на Донбассе собралось 120-тысячное украинское войско, а США предоставили Киеву вооружение на 650 миллионов долларов. Представитель МИД России тщательно перечислил все страны, помогающие Украине оружием, а также конкретизировал, что они передали.
Эта информационная агрессия, эти заявления непрерывны – о российской военной угрозе – для чего они нужны? Для того, чтобы поставлять все это, они используют это как прикрытие,
– цинично отметил Вершинин.
При этом представитель России традиционно заявил, что, мол, Москва готова к диалогу.
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Угроза российского вторжения в Украину: коротко
- Несмотря на то, что Россия заявила о частичном отводе войск, США этого не подтвердили.
- Президент Джо Байден подчеркнул, что вероятность нападения очень высока.
- В Минобороны Британии, между тем, говорят, что Россия увеличила свое военное присутствие за последние 48 часов.
- И Лондон, и Вашингтон предполагают, что Россия может совершить провокацию под чужим флагом.
Блинкен о возможности нападения уже на этой неделе: видео