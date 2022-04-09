На России решили оправдать зверства своих оккупантов, которые совершили в Буче и других городах и селах вокруг Киева. Для этого в интернете начали публиковать кадры, где якобы украинцы раскладывают манекены, которые и должны быть трупами в Буче.

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Традиционно для России сначала это сделали в маргинальных группах и пабликах. А затем дошли и до всероссийских пропагандистских СМИ – его показали в эфире "Россия 24".

Но на этот раз они снова "прокололись". Оказалось, что это видео со съемок сериала из русского Всеволожска. Этот эпизод снимали там 20 марта.

И когда режиссер Надежда Колобаева увидела это в первый раз в соцсетях, она написала об этом в комментариях. Но ее быстро забанили, а комментарий удалили.

Взамен постановщику трюков стали угрожать. Ведь на этих кадрах он в камуфляжной форме, поэтому его приняли за украинца.

Но когда на следующий день это произошло на всероссийском телевидении, постановщик трюков решил подать в суд. Уже после этого видео было убрано с сайта.

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