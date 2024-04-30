Россия уже в течение длительного времени активно накапливает свои войска на границах. Однако страна-агрессор пока не имеет достаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение с тех позиций.

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Испытывают позиции на "слабину"

Как отметил Олег Синегубов, враг уже традиционно накапливает свои войска для того, чтобы проводить активные штурмовые действия. В ОВА добавили, что четко понимают, что по состоянию на сейчас там идет линия фронта.

По его словам, последние два месяца российские захватчики фактически замену своих подразделений, которые потеряли боеспособность в связи с эффективной работой наших Вооруженных Сил Украины.

Когда провели определенное накопление или замену, или ротацию, они там и обучение, слаживание проводили, они уже приступили "к активным штурмовым действиям,

– рассказал Синегубов.

Он добавил, что вчера на Купянском направлении зафиксировали 5 штурмовых действий и примерно 15 – по Лиманскому направлению. Сегодня по последнему из них была "тишина". В то же время по Купянскому направлению наблюдается 9 активных штурмовых действий.

Таким образом, как отметил председатель Харьковской ОВА, оккупанты пытаются испытывать позиции украинских военных для того, чтобы выявить так называемую "слабину".

"На Купянском направлении, как мы говорили ранее, это примерно 10 месяцев назад, когда враг начинал активные штурмовые действия, речь шла по тому направлению об около 100 тысяч личного состава войска, это официальные данные нашего Генштаба", – добавил он.

Чиновник уточнил, что именно боевые подразделения, участвующих в штурме, достигают около 50 тысяч военных. В то же время по данным Генштаба, на севере Харьковской области фиксируется ориентировочно 20 тысяч военных. Впрочем, такие данные являются неизменными уже в течение нескольких месяцев.

Просто там идет сначала накопление, после этого эти войска передислоцируются или на Купянское направление, или на Лиманское, или на Донецкое, поскольку там есть логистическая развязка - аэропорт, "подвес" боеприпасов и тому подобное,

– отметил Синегубов.

Что говорит Генштаб о ситуации на этом направлении

Согласно последним данным Генштаба, на Купянском направлении нашими воинами отразили 3 атаки в районах населенных пунктов Берестовое и Копанки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.