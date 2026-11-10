Россия строит новый дронопорт возле границы с Украиной: авиаэксперт раскрыл намерения противника

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, когда россияне только начали запускать "Шахеды", они построили 8 различных дронопортов с севера на юг России.

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Как подчеркнул Криволап, еще в прошлом году враг осознал, что ему не хватает инфраструктуры для запуска беспилотников. Они собирались выйти на производство 3000 реактивных дронов в месяц. Примерно столько же враг производит и обычных "Шахедов". Эти цифры не учитывают различные дроны-приманки и дроны-разведчики.

Враг пришел к выводу, что ему нужно еще около 12 дронопортов, чтобы довести количество пусковых площадок до 20. Первый такой дронопорт находился в Цимбулово, по которому нанесли серьезный удар. Ожидаю, что такой же удар будет нанесен по дронопорту в Миллерово– отметил Криволап.

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Авиаэксперт рассказал о дронопортах врага: смотрите видео 24 Канала

Один из основных элементов таких дронопортов – 85-метровая "катапульта", с которой запускают реактивные беспилотники. Именно она позволит задействовать около 100 беспилотников в сутки.

Добавим, что враг собирается запускать с дронопорта в Миллерово реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5". Сам объект расположен в 3,5 километра от военного аэродрома. Это позволит врагу защищать дронопорт теми же средствами ПВО, которые защищают сам аэродром.