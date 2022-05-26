Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что российские войска перегруппировываются на захваченных Херсонской и части Запорожской области. Это говорит о том, что Россия планирует закрепиться на этих позициях.

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В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из Российской Федерации,

– констатировал Скибицкий.

По его словам, разведка понимает, насколько мощная группировка войск сейчас разворачивает Россия на оккупированных территориях Юга Украины.

Оккупанты хотят остаться надолго

Скибицкий также отметил, что в эту группировку, кроме сухопутных войск, также добавили воздушный и морской компоненты.

Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Они готовят соответствующие инженерные сооружения, строят даже не одну и не две, а уже третью линию обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий в перспективе свидетельствует о том. , что Россия хочет остаться надолго", – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что из таких военных аспектов и индикаторов следует вывод, что Россия хочет захватить и удерживать эти территории Украины.

Ситуация на Юге

Несмотря на все прогнозы и предсказания, Вооруженные Силы Украины упорно выполняют свою работу – защищают нашу землю и уничтожают российских оккупантов. Через сутки 25 мая те продолжали обстреливать Юг. Но даже при таких сложных обстоятельствах наши военные смогли ликвидировать около 20 захватчиков и единицы их вражеской техники.

Но, к сожалению, пока не удается предостеречь регион от вражеских обстрелов. Российские захватчики беспощадно обстреливают Николаевщину и терроризируют местное население Херсонской области. По Николаевщине бьют "Смерчами" по мирным людям. В Херсонской области постоянно сообщают о взрывах и выстрелах.

Была для Юга угроза и из непризнанного Приднестровья. Но, похоже, это делали только для нагнетания ситуации и напряжения, чтобы отвлечь внимание. Теперь же в этом регионе снизили уровень так называемой "террористической угрозы". Также российские оккупанты отказались там от мобилизации.

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