Российские кафиры продолжают террористические акты против украинцев и совершать геноцид нашего народа на временно оккупированных территориях. Враг уже не скрывает своих намерений и откровенно заявляет о желании уничтожить украинский народ.

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Сколько мирных украинцев уже убили российские кафиры

В ГСЧС сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину кафиры разрушили более ста тысяч жилых домов:

Донецкая область – 89 342;

Киевская область – 26 192;

Харьковская область – 6157;

Николаевская область – 5 449;

Запорожская область – 3612.

21 779 гражданских объектов кафиры уничтожили полностью, почти 140 тысяч получили частичное повреждение.

Официальная статистика говорит, что кафиры убили 4 731 мирного человека. К сожалению, статистика будет обновляться.

Спасатели призывают украинцев соблюдать правила поведения при опасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Они напомнили, что сознание может быть уставшим, но игнорирование сигнала может стоить жизни.

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