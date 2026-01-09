Продолжаются предсерийные пуски: как часто Россия может атаковать Украину "Орешником"
- Россия нанесла удар по Львовщине ракетой "Орешник", которая находится на стадии предсерийных испытаний.
- Роман Свитан считает, что серийное производство и применение "Арешника" может быть бессмысленным, и Россия, вероятно, вернется к ракетам "Ярс".
Ночью 9 января Россия нанесла удар по Львовской области ракетой "Орешник". Они еще не вышли на системное производство. Сейчас продолжаются их предсерийные испытания.
Для серийных испытаний нужно минимум 10 успешных запусков. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что вряд ли враг выйдет на серийное производство, ведь это бессмысленно.
Читайте также "Орешника" не существует: эксперты объяснили, почему Путин атаковал Львовскую область пустыми ракетами
"Они пока не вышли на системное производство. Пока проводятся так называемые предсерийные испытания. Для того, чтобы выйти на серийное испытание, они должны провести минимум 10 успешных запусков. После этого принимается определенное производство, документы. Далее идет серийное производство этих ракет", – объяснил он.
Для чего России "Орешник"?
Роман Свитан предположил, что вряд ли оккупанты смогут изготавливать более десятка "Арешников" в год. Когда покажут КПД этой ракеты, то примут решение вернуться к тем же "Ярсам". Потому что "Орешник" – это тот же "Ярс", однако в полтора раза меньше по дальности.
То есть я думаю, что "Орешник" на данный момент используется для запугивания. Но после одного – трех пусков, когда станет понятно, что это бессмысленно, они сами уйдут с этой темы,
– считает военный эксперт.
Что известно об ударе "Орешником" 9 января?
В ночь на 9 января Россия ударила по Львовщине баллистической ракетой "Орешник", которая двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Известно, что Россия атаковала критическую инфраструктуру в области.
Страна-агрессорка подтвердила удар "Орешником". Минобороны России цинично назвало эту атаку ответом за "атаку на резиденцию" Владимира Путина.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что это был первый удар такого типа за время войны. К счастью, жертв нет. Он подчеркнул, что Львов расположен менее чем в 70 километрах от границы с Евросоюзом, поэтому это сигнал для международных партнеров Украины.