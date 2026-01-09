Тривають передсерійні пуски: як часто Росія може атакувати Україну "Орешником"

Вночі 9 січня Росія завдала удару по Львівщині ракетою "Орешник". Вони ще не вийшли на системне виробництво. Наразі тривають їхні передсерійні випробування.

Для серійних випробувань потрібно мінімум 10 успішних запусків. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що навряд чи ворог вийде на серійне виробництво, адже це безглуздо.

Читайте також "Орешника" не існує: експерти пояснили, чому Путін атакував Львівщину порожніми ракетами

"Вони поки що не вийшли на системне виробництво. Поки проводяться так звані передсерійні випробування. Для того, щоб вийти на серійне випробування, вони повинні провести мінімум 10 успішних запусків. Після цього приймається певне виробництво, документи. Далі йде серійне виробництво цих ракет", – пояснив він.

Для чого Росії "Орешник"?

Роман Світан припустив, що навряд чи окупанти зможуть виготовляти понад десяток "Орешників" на рік. Коли покажуть КПД цієї ракети, то приймуть рішення повернутися до тих же "Ярсів". Тому що "Орешник" – це той же "Ярс", однак у півтора раза менша за дальністю.

Тобто я думаю, що "Орешник" на цей момент використовується для залякування. Але після одного – трьох пусків, коли стане зрозуміло, що це безглуздо, вони самі підуть з цієї теми,

– вважає військовий експерт.

Що відомо про удар "Орешником" 9 січня?