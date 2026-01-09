Для серийных испытаний нужно минимум 10 успешных запусков. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что вряд ли враг выйдет на серийное производство, ведь это бессмысленно.

"Они пока не вышли на системное производство. Пока проводятся так называемые предсерийные испытания. Для того, чтобы выйти на серийное испытание, они должны провести минимум 10 успешных запусков. После этого принимается определенное производство, документы. Далее идет серийное производство этих ракет", – объяснил он.

Для чего России "Орешник"?

Роман Свитан предположил, что вряд ли оккупанты смогут изготавливать более десятка "Арешников" в год. Когда покажут КПД этой ракеты, то примут решение вернуться к тем же "Ярсам". Потому что "Орешник" – это тот же "Ярс", однако в полтора раза меньше по дальности.

То есть я думаю, что "Орешник" на данный момент используется для запугивания. Но после одного – трех пусков, когда станет понятно, что это бессмысленно, они сами уйдут с этой темы,

– считает военный эксперт.

Что известно об ударе "Орешником" 9 января?