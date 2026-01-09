Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Читайте также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Какие последствия удара по Львовщине?

Как сообщили Воздушные силы, вражеская цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является чрезвычайно высоким показателем.

Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом,

– написал Андрей Садовый.

По его словам, этот удар стал четким сигналом для международных партнеров Украины: война России не останавливается ни перед какими границами. Садовый также отметил, что эта атака должна быть серьезно рассмотрена на уровне Европейского Союза и Соединенных Штатов.

К счастью, в результате обстрела жертв нет. В то же время на Львовщине зафиксировали разрушения – речь идет об объекте критической инфраструктуры.

Что вообще известно об обстреле?