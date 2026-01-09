Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Какие последствия удара по Львовщине?

Как сообщили Воздушные силы, вражеская цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является чрезвычайно высоким показателем.

Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом,
– написал Андрей Садовый.

По его словам, этот удар стал четким сигналом для международных партнеров Украины: война России не останавливается ни перед какими границами. Садовый также отметил, что эта атака должна быть серьезно рассмотрена на уровне Европейского Союза и Соединенных Штатов.

К счастью, в результате обстрела жертв нет. В то же время на Львовщине зафиксировали разрушения – речь идет об объекте критической инфраструктуры.

Что вообще известно об обстреле?

  • Незадолго до полуночи 8 января в окрестностях Львова прогремели сильные взрывы. Это произошло на фоне сообщения Воздушных сил об угрозе баллистики средней дальности для всей Украины.

  • После удара в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа. Из соображений безопасности газоснабжение было временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах населенного пункта.

  • Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Киев созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН, встречу Совета Украины – НАТО, а также ожидает соответствующие шаги в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ