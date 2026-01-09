Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Які наслідки удару по Львівщині?

Як повідомили Повітряні сили, ворожа ціль рухалась балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надзвичайно високим показником.

Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом,

– написав Андрій Садовий.

За його словами, цей удар став чітким сигналом для міжнародних партнерів України: війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами. Садовий також наголосив, що ця атака має бути серйозно розглянута на рівні Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

На щастя, внаслідок обстрілу жертв немає. Водночас на Львівщині зафіксували руйнування – йдеться про об'єкт критичної інфраструктури.

Що взагалі відомо про обстріл?