Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
Які наслідки удару по Львівщині?
Як повідомили Повітряні сили, ворожа ціль рухалась балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надзвичайно високим показником.
Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом,
– написав Андрій Садовий.
За його словами, цей удар став чітким сигналом для міжнародних партнерів України: війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами. Садовий також наголосив, що ця атака має бути серйозно розглянута на рівні Європейського Союзу та Сполучених Штатів.
На щастя, внаслідок обстрілу жертв немає. Водночас на Львівщині зафіксували руйнування – йдеться про об'єкт критичної інфраструктури.
Що взагалі відомо про обстріл?
Незадовго до опівночі 8 січня на околицях Львова прогриміли сильні вибухи. Це сталося на тлі повідомлення Повітряних сил про загрозу балістики середньої дальності для всієї України.
Після удару в селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання було тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях населеного пункту.
Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Київ скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН, зустріч Ради Україна – НАТО, а також очікує на відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ