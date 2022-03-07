Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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В общей сложности 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Они все сейчас застряли в Сумах из-за российских обстрелов, – сообщила Ирина Верещук.

Игнорируя обращение руководителей этих стран с просьбой предоставить гуманитарные коридоры студентам, россияне наслаждаются унижением целых стран. Даже таких как: Китай, Индия, Турция.

К слову, премьер также сообщила, что завтра, если удастся открыть гуманитарный коридор из Сум на Полтаву, планируют провести эвакуацию женщин, детей и пожилых людей.

Вместе с ними через этот коридор хотят вытащить и иностранных студентов.

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