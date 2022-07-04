В Европе о большинстве угроз от России даже не слышали

Об этом 24 каналу рассказал журналист и политический обозреватель Денис Казанский. Он отметил, что на такое откровенное хамство России уже даже никто не реагирует и не делает из этого трагедии.

Обратите внимание 70 высланных российских дипломатов улетали из Болгарии в футболках с Путиным

Все уже поняли, что "король" – голый,

– констатировал журналист.

По словам Казанского, до полномасштабного вторжения России в Украину Путину еще как-то удавалось поддерживать иллюзию своего военного и экономического могущества. Однако сейчас это развеялось.

К примеру, Россия громко угрожала Европе прекращением поставок газа. Но все сложилось так, что европейские страны к этому подготовлены, ищут альтернативные источники поставок энергоносителей, даже рассматривают возможность введения эмбарго, то есть добровольный отказ от использования российских ресурсов.

"Нереализованные угрозы всегда выглядят страшнее всего. А когда они начинают реализовываться, все видят, что сил для этого недостаточно, а к тому же – самое страшное уже произошло", – пояснил Казанский.

Именно поэтому россияне могут выдавать сколько угодно заявлений и угроз, но журналист уверен, что большинство людей в Европе даже не узнают о них. Ведь вряд ли западные СМИ переводят все откровенно безумные выступления Захаровой или Лаврова.

"Какие эпизодические и особенно маразматические опусы до них, наверное, доходят. Но в целом они не следят и не узнают все регулярные глупые заявления, которые раздаются", – говорит журналист.

Он предполагает, что тот бред, который раздается из уст российских политиков, больше рассчитан на "внутреннего российского пользователя". Но в то время, когда люди, смотрящие брифинги Лаврова, думают, что "великая" Россия в очередной раз что-то кому-то показала и унизила условную Европу, там об этом "унижении" даже не догадываются.

Денис Казанский рассказал, что на угрозы России уже никто не реагирует: смотрите видео