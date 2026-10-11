Заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников, известный под позывным "Цезарь", в эксклюзивном интервью 24 Канала объяснил, зачем Кремль усиливает террор против мирного населения. Он также оценил возможные планы Путина на зиму и рассказал, чем, по его мнению, может закончиться продолжение войны для самой России.

Кремль пытается сломить украинцев ударами по городам

Нынешний этап противостояния Андронников назвал "войной городов", которую, по его мнению, начала именно Россия. В отличие от Сил обороны Украины, которые стараются избегать потерь среди гражданского населения, российская армия целенаправленно проводит атаки против мирных жителей, в частности школ, рынков и других гражданских объектов.

Так террор Цезарь связывает с неспособностью российских войск достичь желаемых результатов на поле боя. Не имея достаточно сил, чтобы выбить украинских военных с оборонительных позиций, Кремль пытается повлиять на них через семьи и близких, которые остаются в тылу.

Сейчас мы запугаем его семью, родственников, близких, знакомых, всех украинцев в тылу. Они выйдут куда-нибудь с плакатами, свергнут Зеленского или наступит мир. Так они себе это представляют,

– пояснил Андронников.

Однако реакция украинцев, с которыми он общается, совершенно не соответствует таким расчетам. Несмотря на усталость от войны и постоянную опасность, люди не готовы соглашаться на российские требования, понимая, что уступки агрессору могут только ухудшить их положение.

Сколько бы я ни общался с мирными жителями, вижу только озлобленность и ярость. Люди боятся, люди устали, но понимают, что если сейчас сдаться и отступить, будет хуже,

– подчеркнул Цезарь.

Он привел пример разговора с женщиной, которая заявила, что готова оставаться в метро во время обстрелов, но не хочет уступать России. Подобные настроения, как утверждает заместитель командира легиона, он встречает среди многих украинцев.

Сложное положение российских войск также влияет на восприятие ситуации. На одних участках фронта оккупанты еще пытаются продвигаться, тогда как на других вынуждены отступать. В частности, на Лиманском направлении, по оценке Андронникова, результаты многомесячного российского наступления уже были полностью нивелированы.

Усиление дроновых, ракетных и баллистических атак на украинские города он считает проявлением трудностей России на фронте. Не достигнув нужных результатов в боях, российское командование пытается оказывать давление на гражданское население.

В российском командовании не осталось тех, кто способен противоречить Путину

Американский Институт изучения войны предположил, что Путин не согласится на перемирие и будет пытаться терроризировать Украину в течение зимы, рассчитывая на ее капитуляцию весной. Однако прогнозировать действия Кремля исключительно с точки зрения военной целесообразности, по мнению Андронникова, сложно из-за характера решений российского руководства.

Военная логика предполагает оценку возможностей армии, потерь и последствий операций. Зато в России решения могут приниматься даже тогда, когда они противоречат интересам собственных войск, а генералы не решаются открыто возражать политическому руководству.

Рациональность – это не про них. Военная честь – это не про них. Честь генерала – зайти в кабинет и сказать президенту: я своих солдат на эту безумную, преступную бойню не поведу,

– сказал Цезарь.

По его убеждению, командир должен иметь мужество отказаться от выполнения преступного решения, даже если за это придется потерять должность или отвечать перед властями. Однако среди нынешнего высшего военного руководства России таких людей он не видит.

Андронников вспомнил российских военных деятелей Льва Рохлина и Александра Лебедя, которых противопоставил нынешнему командованию. Разумные и порядочные офицеры, по его мнению, в российской армии еще остаются, а некоторые из них даже сотрудничают с сопротивлением, однако не имеют влияния на ключевые решения Кремля.

Поэтому прогнозы, основанные на рациональном анализе, могут не сбыться. Путин, как считает заместитель командира легиона, продолжает принимать решения, которые вредят не только Украине, но и будущему самой России.

У меня уже сложилось стойкое ощущение, что Путин – настоящий агент по уничтожению и развалу России. Он делает все, чтобы уничтожить Россию,

– заявил Андронников.

Он убежден, что продолжение войны будет только увеличивать потери страны-агрессора. Российский диктатор, по его мнению, уже имел возможность согласиться на гораздо более выгодные для себя условия, однако не воспользовался ею.

Путин рискует потерять экономику и поддержку собственной армии

Еще весной Андронников считал, что у Путина оставался шанс выйти из войны на выгодных условиях. Речь шла о возможности перемирия по текущей линии фронта, которой, по мнению Цезаря, российский диктатор должен был воспользоваться.

Вместо этого Кремль продолжает войну, несмотря на потери и удары по российской инфраструктуре. Такое стремление получить больше, чем Россия способна достичь, Андронников сравнил со сказкой Пушкина о рыбаке и рыбке, в которой чрезмерные желания в итоге оставили героиню у разбитого корыта.

Закончится это не просто разбитым корытом, а сгоревшими НПЗ, выгоревшей инфраструктурой, обрушившейся экономикой. И закончится штыками, обращенными против него теми беднягами, которых он сейчас начинает набирать в армию,

– спрогнозировал Цезарь.

Возможное выступление российских военных против собственного руководства он рассматривает как одно из последствий продолжения войны. Это его прогноз, который Андронников связывает с ростом потерь, экономическими трудностями и необходимостью привлекать в армию новых людей.

В то же время он не преуменьшает сложность предстоящей зимы для Украины. Его собственная семья так же страдает от российских обстрелов, как и семьи других украинцев, поэтому опасность и последствия атак он ощущает на себе лично.

Я знаю, что будет тяжело. Моя семья, как и все семьи украинцев, страдает от обстрелов и бомбардировок. Я знаю, что зима будет тяжелой, но мы выдержим и продержимся на один день дольше,

– подчеркнул заместитель командира легиона.

Несмотря на ожидания суровой зимы, Андронников остается оптимистом в отношении дальнейшего хода войны. Он убежден, что Украина способна выдержать российское давление, тогда как продолжение агрессии будет постепенно ослаблять возможности режима Путина.

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