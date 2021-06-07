Соответствующий документ обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации России. Там говорится, что лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, будут доставлять в медицинские или специальные организации или в полицию.

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В России утвердили порядок доставки людей в вытрезвители

По официальной информации МВД России, доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители и в подразделения полиции могут с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, скверов, парков, поездов и других общественных мест. Официально утвердили, что полицейские могут забирать тех людей, которые "потеряли способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде".

Нетрезвого человека могут забрать из дома

Нетрезвых людей полиция сможет забирать из квартир и другого жилья, если:

есть основания полагать, что это лицо может причинить вред другим людям или имуществу;

этого письменно потребуют те люди, которые находятся вместе с ним в доме.

При этом из жилья могут забрать не только в медицинский вытрезвитель, но и в отделение полиции.

Полицейские должны:

составить акт с информацией о том, куда и кто доставил пьяного;

если нужно, то человеку должны оказать первую помощь или вызвать скорую;

перед посадкой в машину полиции, сотрудники должны осмотреть личные вещи пьяного. Говорится, что это необходимо для безопасности;

в полицейском авто его должны сопровождать не менее 2 работников.

Обратите внимание! В России с января 2021 года восстановили вытрезвители. Соответствующий закон о "предоставлении помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" Владимир Путин подписал 29 декабря 2020 года.