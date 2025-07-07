Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина для Укринформа. Российские оккупационные войска пытаются компенсировать значительные потери живой силы на южном направлении и усилить свои позиции на временно оккупированных территориях.

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На Запорожье и Херсонщину прибыли батальоны из Чечни

По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, на прошлой неделе враг перебросил на Запорожье и Херсонщину несколько батальонов новосозданного мотострелкового полка.

Этот полк был с "нуля" создан, выполняя приказ Путина об увеличении на 30 000 мобресурса. То есть это как раз новая воинская часть, которая формировалась в населенном пункте Ханкала в Чечне. И уже сейчас несколько батальонов несколькими эшелонами подошли сюда. Они уже прибыли на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, и в скором будущем они тоже присоединятся к тем подразделениям, которые проводят штурмовые действия,

– рассказал Волошин.

Кроме того, по его словам, враг провел ротацию на Тендеровской и Кинбурнской косе. В частности, оккупанты заменили Десятую казачью разведывательно-штурмовую бригаду "Дон", которая формировалась из мобилизованных и добровольцев и имела низкое морально-психологическое состояние, на два батальона десантно-штурмовых войск.

Враг боялся, что потеряет Кинбурнскую и Тендеровскую косы, и поэтому заменил их. Где-то в скором будущем эта бригада "Дон" пройдет восстановление, слаживание, и ждем, что мы ее будем добивать в очередных штурмах. Свои задачи на Тендеровской косе она не выполнила,

– добавил Волошин.

Такие шаги оккупантов свидетельствуют о продолжении активных боевых действий на южном направлении и подготовке врага к дальнейшим штурмам, несмотря на значительные потери и сложности с комплектованием личного состава.