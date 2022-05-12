Об этом 24 каналу сказал советник главы МВД Ростислав Смирнов.

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По его словам, риторика Путина изменилась, он говорит россиянам, что Россия воюет с НАТО. "Этим он хочет объяснить, почему у них нет побед. Они хотят показать, что против них воюет более сильный враг", – говорит Смирнов.

По его мнению, если ВСУ нанесет по армии врага критические удары, то оккупанты просто покинут Украину. Конечно, своим людям Кремль будет говорить, что они все сделали и провели денацификацию Украины.

Советник главы МВД заверил, что Украина побеждает стратегически. "Ведь это не только человеческий ресурс, но и финансовый ресурс и обеспечение войны. Чего сейчас нет в России, она изолирована, с ними перестанут сотрудничать", – добавил он.

Стратегически мы победили. Они (оккупанты – 24 канал) уж точно не продвигаются вперед, а только мы продвигаемся вперед и их контратакуем. И с каждым днем этого будет все больше и больше,

– заявил Смирнов.

Он говорит, что оккупанты прекрасно понимают, что делает наше ВСУ, поэтому их мотивация постоянно уменьшается.

"Я убежден, что время играет на нашей стороне, но будет еще много испытаний", – подытожил советник главы МВД.

Потери врага по состоянию на 12 мая

За время полномасштабной войны украинские защитники уничтожили 26 650 вражеских военных. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 300 российских захватчиков.

Потери врага в технике:

танков – 1195 единиц (+8);

боевых бронированных машин – 2873 единицы (+17);

артиллерийских систем – 534 единицы (+6);

РСЗО – 191 единица (+6);

средств ПВО – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 161 единицу (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 единиц (+8);

крылатых ракет – 94 единицы;

кораблей – 13 единиц (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 единиц (+22);

специальной техники – 41 единица.

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