Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что точку невозврата оккупанты прошли еще 24 февраля 2022 года, когда начали полномасштабное вторжение на территории нашего государства. Он подчеркнул, что в тот период украинские военные не имели достаточно военной помощи, однако выстояли и держат оборону до сих пор.

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Кризис в России

Кирилл Сазонов подчеркнул, что Россию ожидает кризис, ведь экономика страны-агрессора постепенно теряет свою мощность.

Важно! Политолог Олег Саакян считает, что Россия, отказываясь от мирного плана Дональда Трампа, пытается поднять ставки в переговорах. Кремль ожидает "жирных пряников", таких как снятие санкций, чтобы получить доступ к активам и технологиям для продолжения войны. В то же время США понимают угрозы таких переговоров и не хотят повторять ошибок, которые могут только обострить конфликт.

По данным экспертов и украинской разведки серьезные финансовые трудности у оккупантов начнутся в конце 2025 или в начале 2026 года.

Признаки этого будут очень заметны уже летом 2025, поэтому именно тогда Россия может пойти на активные переговоры с уступками,

– предположил военнослужащий ВСУ.

Он считает, что это будет обусловлено тем, что россияне будут осознавать, что впереди их ждет большой кризис. Нашему же государству, благодаря военной помощи партнеров, в следующем году должно хватить всего для продолжения боевых действий.

Главная задача – не терять боевой дух и веру в победу. Надо выстоять. Мне кажется, что 2025 год станет годом нашей победы,

– высказался Кирилл Сазонов.