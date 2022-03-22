Страна-оккупант ведет агрессивную пропаганду, почему Беларусь должна это сделать. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
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Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу с личным составом белорусских войск. Они говорят им о необходимости участвовать в войне с Украиной,
– сообщает Генштаб.
В Минобороны ранее оценивали угрозу наступления Беларуси как высокую.
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