Страна-оккупант ведет агрессивную пропаганду, почему Беларусь должна это сделать. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

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Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу с личным составом белорусских войск. Они говорят им о необходимости участвовать в войне с Украиной,

– сообщает Генштаб.

В Минобороны ранее оценивали угрозу наступления Беларуси как высокую.