​ По словам американских чиновников, Россия в последние дни вербует в Сирии боевиков, имеющих опыт ведения боя в городе. Дело в том, что враг не отказывается от идеи захвата украинских городов.

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Россия вербует боевиков в Сирии

Согласно данным четырех американских чиновников, в России надеются, что сирийцы помогут захватить Киев и нанести сокрушительный удар украинскому правительству. Эксперты считают, что это свидетельствует о вероятной эскалации боевых действий в Украине. Пока неизвестно, сколько бойцов было идентифицировано, но некоторые из них уже в России и готовятся "присоединиться к конфликту", сообщает один чиновник.

Официальные лица отказались уточнить, что им еще известно о возможном введении сирийских боевиков на территорию Украины, статусе или точном масштабе операции. Также есть данные, что Россия предлагает добровольцам в Сирии от 200 до 300 долларов за то, чтобы они уехали в Украину сроком на 6 месяцев в роли охранников.

К теме! К счастью, в Украину прибывают бойцы, готовые защищать независимость нашего государства. На минувшей неделе президент Владимир Зеленский заявил, что 16 тысяч иностранцев согласились воевать за Украину, которых он назвал "иностранным легионом".