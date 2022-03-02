Уже сейчас заметно, как Россия "демонтируется". Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

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Гозман: Россия впадает на 30 – 40 лет назад

"Страна (Россия – 24 канал) сейчас превратится в ту, какой она была в самом начале 1990 года. Когда еще этого всего не было", – подчеркнул Гозман.

По его словам, Россию могут ожидать даже худшие и более тяжелые процессы, потому что сегодняшний фактор очень серьезный.

Все рушится. Мы действительно сразу впадаем на 30 – 40 лет назад,

– отметил политик.

Также, как рассказал Гозман, у него есть ощущение, что российский режим оказался в глубоком кризисе. "Начальники (России – 24 канал) надеялись на легкую прогулку. Они не верили в то, что украинцы будут биться. Они не ожидали такой жесткой реакции Запада", – добавил он.

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