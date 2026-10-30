За гуманитарной миссией в Олешках стоят политические торги: предупреждает эксперт

В эфире 24 Канала политолог обсудил скрытые риски запланированной операции по спасению людей. По словам эксперта, реальная роль бывшей первой леди США в этом процессе минимальна, однако ее имя выгодно обеим сторонам переговоров.

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Политические торги под видом гуманизма

Для Дональда Трампа это способ продемонстрировать избирателям дипломатические успехи, а для Владимира Путина – возможность создать кратковременную информационную компенсацию без заключения настоящего мирного соглашения.

Мелания Трамп здесь является достаточно удобной фигурой как для американцев, так и для россиян, чтобы перевести разговор с чисто политических торгов в более гуманитарное русло– отметил Петр Олещук.

Он также подчеркнул, что Россия регулярно использует мирное население в качестве заложников для оказания давления и выторговывания уступок. Кроме того, оккупационные подразделения могут попытаться воспользоваться паузой в боевых действиях для улучшения собственного тактического положения на передовой.

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Могла ли Украина отказаться от этой операции? Очевидно, что нет. Мы не можем оставить людей на произвол судьбы, поэтому приходится хвататься за любую возможность для их спасения, даже играя по чужим правилам– подчеркнул политолог.

Петр Олещук о гуманитарной миссии в Олешках и роли Мелании Трамп: видео

Кто будет формировать информационное поле

В то же время эксперт предупредил, что на временно оккупированной территории картинку будут создавать российские пропагандисты и союзные им ресурсы, в частности американский телеканал NewsMax. Донести до международного сообщества объективную правду о реальном положении дел Украина сможет только тогда, когда эвакуированные жители доберутся до подконтрольной территории.

Ранее Украина и Россия договорились о режиме тишины в в Олешках для доставки гуманитарного груза и подготовки выезда гражданских лиц.